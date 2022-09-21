Минздрав: как сохранить зрение школьника

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Во время учебного года у детей значительно возрастет зрительная нагрузка: многочасовые занятия в школе, домашние задания, телевизор, компьютер, разные гаджеты.



– Постоянное использование планшетов, смартфонов, компьютеров в учебном процессе, возрастание информационного потока и несоблюдение простых требований гигиены зрения вызывает различные нарушения работы аккомодационного и глазодвигательного аппарата, – рассказала Главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения России Людмила Катаргина.



Зрительная нагрузка школьника сопоставима со зрительной нагрузкой взрослого человека.



Телевизор рекомендуется смотреть с расстояния не менее 3 метров, обязательно в очках, если они прописаны врачом.



Не забывайте, что зрение ребёнка нужно ежегодно проверять у врача – это поможет своевременно выявлять даже мелкие сбои в зрительной системе и принять своевременные профилактические меры.

Фото: минздрав РФ