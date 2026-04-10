«Пожиратели незаконной рекламы»: в Самарском районе Самары стартовала традиционная акция

Она проходит в рамках весеннего месячника чистоты.

Школа №15 и школа №63 уже включились в работу — ребята выходят на улицы, очищают фасады, остановки, опоры от незаконной расклейки.

«Самарский район — жемчужина города, его исторический центр. Чистота наших улиц, фасадов и скверов — это лицо всей Самары, по этому приглашаю все школы и ССУЗы района присоединиться, а так же сказать спасибо всем, кто уже принимает активное участие!

Вместе сделаем район ещё красивее, ведь чистота в первую очередь начинается с нас», - отметил глава района Роман Радюков

В Самаре продолжается регистрация на общегородские субботники, в этом году они состоятся 18 и 25 апреля. Все желающие принять участие в уборке территорий могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию по ссылке pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/....

Фото: пресс-служба администрации Самары