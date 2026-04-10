Под руководством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова обсудили нацполитику в ПФО до 2036 года

10 апреля 2026 года под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова и заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Буренкова в режиме видеоконференции состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов округа, отвечающими за этноконфессиональную сферу. В работе семинара принял участие заместитель Губернатора Самарской области – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

Участники рассмотрели реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года, а также вопросы обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия.

«Президентом России Владимиром Путиным в ноябре прошлого года утверждена новая редакция Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года. Документ не просто ставит цели и задачи – он даёт конкретные ориентиры органам власти: какие действия нужно предпринимать и какие механизмы задействовать. Целью государственной национальной политики является укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении её этнокультурного и языкового многообразия для обеспечения развития страны, её государственной и территориальной целостности, внутренней политической и социальной стабильности», – обратился к участникам заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Заместитель полпреда Президента России в ПФО Игорь Буренков в своем выступлении отметил: «Регионы Приволжского федерального округа на протяжении многих лет – это пример добрососедских отношений людей разных культур и религий. Социологические показатели в ПФО в сфере межнациональных отношений одни из самых высоких в России».

Замполпреда подчеркнул ключевую роль региональных властей в профилактике конфликтов на национальной и религиозной почве в условиях внешнего давления. При координации аппарата полпреда в 2024–2025 годах во всех регионах ПФО прошли заседания Советов по межнациональным отношениям с участием глав субъектов.

Игорь Буренков напомнил о контроле за миграционной политикой: в марте 2025 года в Казани состоялось заседание Совета ПФО, где обсудили вопросы совершенствования миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов. Около 30 предложений по итогам поддержаны и реализуются на федеральном уровне.

Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов представил ключевые результаты работы в сфере национальной политики. «В Приволжском федеральном округе в 2025 году, согласно исследованию ФАДН России, уровень общероссийской гражданской идентичности составил 94,1%. Это очень хороший результат, который означает, что люди, проживающие на территории округа, независимо от национальности, однозначно разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности, отождествляют себя с единым многонациональным народом России», – отметил руководитель ФАДН.

Игорь Баринов отдельно подчеркнул высокую эффективность региональных органов власти ПФО по поддержанию межнационального мира и согласия.

По итогам семинара-совещания сформирован перечень поручений, направленных на решение выявленных проблем, усиление координации между федеральными и региональными органами власти.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО