За обдирание в магазинах шелухи с лука для покраски пасхальных яиц, грозит штраф

Россиянам, которые умышленно обдирают в магазинах шелуху с лука для покраски пасхальных яиц, грозит штраф, рассказал РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.

"Если человек специально обдирает в магазине луковицы, чтобы набрать шелухи, это уже не про "взял мусор", а про возможное повреждение товара. Здесь важен не интерес к самой шелухе, а то, что ухудшается товарный вид и, возможно, снижается реализуемость овоща", - сказал Жорин.

Он пояснил, что такие действия могут квалифицировать по статье о причинении магазину имущественного вреда с обязанностью его возместить.

"При умышленной порче без значительного ущерба возможно применение статьи 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества), которая влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей", - отметил адвокат.

