Министр здравоохранения Армен Бенян в прямом эфире ответил на вопросы жителей Самарской области

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22 октября в Центре управления регионом Самарской области состоялась прямая линия с министром здравоохранения. В режиме live Армен Бенян отвечал на вопросы жителей из соцсетей по теме профилактики и лечения коронавируса.

Запись эфира доступна в группах ВКонтакте «ЦУР Самарской области», «Коронавирус. Оперштаб Самарской области», «Министерство здравоохранения Самарской области», «Самарская область».

Министр рассказал о тяжелой эпидемиологической ситуации в Самарской области. Регион находится в тройке лидеров по стране по всем показателям: заболеваемость, загруженность больничных коек, летальность.

Ежедневно в области выявляют порядка 900 случаев новой коронавирусной инфекции. Ковидные госпитали загружены. При этом на амбулаторном лечении находится более 30 тысяч пациентов с COVID-19. Для сравнения – во вторую волну пандемии количество амбулаторных пациентов не превышало 12 тысяч.

«Есть прямая логическая связь: чем больше заболевших – тем больше умерших. Летальность от коронавируса составляет 3%. Это значит, что трое из ста заболевших умирает. Мы каждый день теряем наших пациентов», — говорит Армен Бенян.

Чтобы снизить заболеваемость и, соответственно, смертность, в Самарской области две недели – с 25 октября по 7 ноября – объявили нерабочими. Но эффект будет лишь при условии, что жители области постараются соблюдать все противоэпидемиологические меры: ношение масок, социальную дистанцию, режим самоизоляции. «Только в этому случае к концу двух недель мы сможем увидеть ощутимый эффект в виде снижения заболеваемости, - отмечает Бенян. - Наша система здравоохранения сейчас в состоянии сверхмобилизации своих ресурсов. Но не все зависит от нас. Каждый человек сам ответственен за свое здоровье. А медицина должна помогать его сохранить. Это возможно сделать с помощью вакцинации. Пожалуйста, выберите жизнь, сделайте прививку, уберегите себя и близких от этого опасного вируса».

В Самарской области действует 167 пунктов вакцинации, 9 из них – круглосуточные. Медработники могут делать 17 тысяч прививок в сутки. Но, по словам министра, этих значений достигали лишь 2-3 дня летом. Сейчас темпы вакцинации снизились. Пользователи в соцсетях спросили, какой вакциной привиться лучше, и почему во всех пунктах чаще всего предлагают «Спутник V».

«Все вакцины равнозначны, все с доказанной эффективностью, - ответил Армен Бенян. - И лучше прийти и привиться тем, что есть, чем ждать какую-то другую вакцину. «Спутник V» имеет массовое производство. Поэтому мы получаем его в большем объеме. Сейчас в области есть более 270 тысяч доз вакцин. Из них более 230 тысяч - «Спутник V».

На вопрос о длительности иммунитета после прививки, министр ответил, что повторная вакцинация рекомендована спустя полгода. Несмотря на то, что сертификат действует год, на практике напряженность иммунитета снижается раньше. В регионе более 50 тысяч человек уже прошли повторную вакцинацию.

«Почему в этом году болеют больше, чем в прошлом, хотя есть вакцина? Во-первых, в том году мы больше боялись и соблюдали меры. А в этом перестали. Во-вторых, вирус мутировал, изменил свои свойства. Он стал более заразным, он стал поражать те органы, которые раньше не поражал, тяжело болеть стали те, кто раньше не болел: дети, беременные. Назову две цифры. Количество заболевших среди вакцинированных – 2,5%. Количество вакцинированных среди заболевших – 7,5%. Не стоит медлить ни с вакцинацией, ни с ревакцинацией. Тем более вы уже делали прививку полгода назад, уже убедились, что вакцина вас защищает», - объяснил министр.

Много вопросов от пользователей касались медотвода от прививки. Самая веская причина – это тяжелая аллергия на компоненты вакцины. Все остальные состояния имеют начало и конец. И грудное вскармливание, и беременность, и инфекционные заболевания, и обострение хронических заболеваний. Все риски должна оценивать врачебная комиссия.

«Медотвод не дает возможности получить qr-код. Такому пациенту мы рекомендуем самоизоляцию. У него есть слишком большие риски заболеть, - объяснил Армен Бенян. – Невозможно получить qr-код и при наличии справки об антителах, если не было официального подтверждения диагноза, не было ПЦР-теста. Справка об антителах не дает нам возможности понять, когда они появились. А количество антител не дает возможности оценить напряженность иммунитета».

Самарская область – лидер по количеству тестирований на коронавирус - 486 на 1000 населения. Каждый день медики проводят 16 тысяч тестов. Основанием для взятия мазка являются любые симптомы ОРВИ. В регионе есть условия делать до 30 тысяч тестов в сутки. Жители попросили сделать ПЦР еще более доступным, например, брать мазок в ТЦ.

«Тестирование в торговых центрах не считаю верным, - пояснил министр. - Тестирование по методу случайной выборки не обосновано, в то время как у нас много контактных и болеющих. Это бездумная трата средств. Тем более, что в торговые центры будут пускать только с qr-кодом».

Жители пожаловались на большие очереди в поликлиниках и невозможность дождаться врача на дому. Министр связывает это с большой нагрузкой на врачей. Количество пациентов резко выросло – в сутки к врачам обращается более 6 тысяч пациентов с признаками ОРВИ. Из них порядка 900 с COVID-19.

«Если вы почувствовали себя плохо, лучше вызвать врача на дом, - рекомендовал Бенян. – Он может не прийти в первый день вызова, но придет завтра. Врач оценивает, кому нужна помощь в первый день обращения. Что касается получения справок, закрытия больничного, сейчас это возможно путем телемедицины. Некоторые медицинские учреждения уже работают таким образом – закрывают больничный дистанционно. Этот опыт мы хотим распространить».

Армен Бенян призвал обращаться к врачу даже при легкой простуде. Сейчас врачи рассматривают такие случаи как потенциальный COVID-19. Поэтому важно соблюдать самоизоляцию и не заниматься самолечением. Министр отметил, что каждого пациента с COVID-19 стараются обеспечить бесплатными лекарствами.

ЦУР Самарской области зафиксировал все поступившие во время эфира вопросы и те, которые жители оставляли в комментариях под постом, и направил их в региональный минздрав.