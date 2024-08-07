128

На тематической коллегии, посвященной вопросам охраны материнства и детства, проходившей в Минздраве России, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о текущих достижениях и вызовах при разработке нового нацпроекта «Семья».



Министр отметил, что ребенок, вне зависимости от его социального положения, подлежит особой охране. При разработке нацпроекта особое внимание будет уделено доступности медицинской помощи, профилактики детского ожирения и инвалидности.



— Совместными усилиями мы добились значимых успехов. Показатель младенческой смертности ежегодно демонстрирует минимальные значения. Он достиг исторического минимума — 4,2 промилле. Трехуровневая служба родовспоможения является для нашей страны оптимальной, и она — пример для копирования в зарубежных странах, — сказал Михаил Мурашко.



Он добавил, что сегодня все усилия государства направлены на восстановление уровня рождаемости, охрану материнства и детства.



Основные приоритеты:

Профилактика заболеваний;

Охрана здоровья, в том числе — репродуктивного;

Внедрение новых технологий сбережения здоровья, начиная со внутриутробного развития плода и до совершеннолетия человека;

Вопросы лекарственного обеспечения населения.



—Уникальная система скринингов, начиная с этапа беременности и родов, позволяет профилактировать большинство жизнеугрожающих осложнений у матери и ребенка. Она также обеспечивает выявление врожденных и наследственных заболеваний в неонатальном периоде. Сегодня с помощью фонда «Круг добра» более 25 тыс. детей получили своевременное лечение. Мы достигли больших результатов в обеспечении доступности высокотехнологичной помощи детям в 2023 году — объем ее оказания составил 152 тыс. операций, — сказал он.



Дети, у которых в рамках неонатального скрининга выявлены заболевания, передаются на попечение фонда «Круг добра», обеспечивающего их необходимыми препаратами и медизделиями, позволяя начинать лечение сразу с момента выявления заболевания.



Реализация такого подхода позволяет улучшить качество жизни и снизить инвалидизацию среди детей.

Фото: минздрав России