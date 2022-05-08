Медики МСЧ-63 ФСИН России восстановили зрение двум осужденным

180

Эти осужденные отбывают наказание в ИК-3 УФСИН России по Самарской области. Их плановое оперативное лечение проводилось на базе Самарской областной клинической больницы имени Ерошевского. Офтальмологическая больница начала свою работу в 1963 году. Инициатором её создания выступил выдающийся офтальмолог - Тихон Иванович Ерошевский. Поэтому больница носит его имя. Это медицинское учреждение успешно внедряет и совершенствует самые современные методики лечения глазных болезней и технологии коррекции зрения. Уровень клиники дает полноценный и оперативный доступ к новейшим достижениям мировой медицины. Со специалистами клиники тесно сотрудничают врачи пенитенциарной системы региона.

Сейчас пациенты выздоравливают, получая квалифицированное амбулаторное лечение, согласно медицинским рекомендациям.

Как сказал начальник МСЧ-63 ФСИН России полковник внутренней службы Фанис Гатин, данное мероприятие проводилось и будет в дальнейшем проводиться со всеми пациентам с заболеваниями органов зрения в рамках реализации программы государственных гарантий гражданам по оказанию специализированной медицинской помощи, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.