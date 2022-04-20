Команда Самарского колледжа им. Н.Ляпиной победила в межрегиональном конкурсе профмастерства

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Команда студентов Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной приняла участие в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства по педиатрии среди студентов выпускных групп по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело», организованном Балаковским медицинским колледжем Саратовской области.

В состав команды Самарского колледжа вошли трое лучших студентов 4-х курсов: Диляра Мустафина, Татьяна Шалыгина и Дарья Немчинова.

Конкурс состоял из домашнего задания, включающего подготовку видеоролика по педиатрической манипуляции и создание презентации по теме «Аргументы за прививки».

Второй этап конкурса проводился в формате онлайн, студентам были предложены разнообразные задания по педиатрии: тестирование, постановка диагнозов, решение ситуационных задач, перевод медицинского текста с английского языка. Уровень сложности заданий соответствовал требованиям Методического центра аккредитации специалистов, предъявляемым к выпускникам медицинских колледжей при прохождении первичной аккредитации специалистов.

Команда колледжа успешно справилась со всеми заданиями и по общему количеству набранных баллов завоевала первое место среди 17 команд, принимавших участие в конкурсе.

Одновременно с этим капитан команды Диляра Мустафина награждена Дипломом победителя в номинации «Лучший капитан-фельдшер» за максимально высокие оценки, полученные за выполнение конкурсных заданий. «Диляра продемонстрировала серьезный уровень подготовки, дала исчерпывающие аргументированные ответы на задания повышенной сложности. Поэтому единогласным решением жюри она отмечена в специальной номинации конкурса профессионального мастерства», –подчеркнула член жюри, преподаватель Балаковского медицинского колледжа Елена Томленова.

Фото: минздрав СО