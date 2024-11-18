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Команда медработников из Самарской области прошла в финал олимпиады по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи

18 ноября 2024 19:33
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В Москве прошла олимпиада среди медработников регионов РФ по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи.

В Москве прошёл IV Всероссийский форум с международным участием «Обращение медицинских изделий «Novamed-2024», организованный Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. В рамках форума прошла олимпиада среди медицинских работников регионов Российской Федерации по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи.

Участие в олимпиаде приняли 23 команды из различных регионов, среди которых 6 команд прошли в финал, в том числе и наши специалисты.

Самарскую область на соревнованиях представили:

 врач - анестезиолог - реаниматолог Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Луиза Кунц
 врач - акушер - гинеколог Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Николай Устинов
 врач - педиатр Самарской областной детской клинической больницы им. Н. И. Ивановой Анастасия Надеждина
 заведующий подстанцией скорой медицинской помощи Сызранской центральной городской и районной больницы Игорь Поляков
 медицинская сестра Самарской городской станции скорой медицинской помощи, ординатор кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Анастасия Байрамова.

Соревнования проходили 13-15 ноября в два этапа: отборочный и финал. Применялась программа отечественной разработки XR-Cliniс, которая позволяет при помощи специальных VR-очков осматривать пациента и назначать лечение.

На каждом этапе у специалистов оценивали не только знания алгоритмов оказания помощи, но и умение работать в команде. На отборочном этапе каждая команда продемонстрировала навыки оказания экстренной помощи пациенту в критическом состоянии с применением симуляционных технологий, работу с пациентом и постановку диагноза, а также интерпретацию диагностических данных.

"Мы прорабатывали симулированные ситуации VR-реальности. С помощью VR-очков попадали в кабинет стационара: решали клинические задачи, осматривали пациента и назначали обследование. Кроме того, в финале мы проигрывали 6 симулированных ситуаций, где оказывали экстренную помощь. Это было очень интересно", - поделилась Анастасия Надеждина.

Финальный этап прошел на площадке Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, который состоял из 6 этапов: сложной сердечно-легочной реанимации, оказание первой помощи пострадавшему, экстренной помощи при акушерско-гинекологической патологии, сложного клинического случая, экстренной помощи ребенку и интенсивной терапии в виртуальной реальности.

«Различные Олимпиады и соревнования являются одной из высших форм повышения квалификации для медицинских работников, поскольку можно отработать отдельные навыки и при помощи симуляционных технологий погрузиться в ситуацию. Перед нами стояла сложная задача - в краткие сроки показать достойный результат. В подготовке нам помогали специалисты Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, а также Самарского государственного медицинского университета», - отметил капитан команды Игорь Поляков.

Стоит отметить, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны коллег из других регионов, нашим специалистам удалось получить достаточное количество баллов, чтобы пройти в финал. Однако, в этом году занять призовых мест не удалось. Благодаря мероприятию такого уровня наши специалисты получили хороший опыт и смогут применить его в своей работе, а также развивать олимпиадное движение среди медицинских работников в нашем регионе и привлекать других специалистов участвовать в различных соревнованиях.

Теги: Акценты Медицина Самара

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