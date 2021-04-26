Как будут работать медучреждения региона в праздничные дни

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В предстоящие праздничные дни с 1 по 10 мая поликлиники региона будут работать с 08.00 до 20.00, включая работу фильтров для приема пациентов с симптомами ОРВИ, рентген диагностические отделения, пункты выдачи льготных лекарственных препаратов и препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Также будет организована бесперебойная работа прививочных кабинетов. Подробная информация в ближайшее время будет размещена на сайтах медучреждений.

Служба неотложной помощи также продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00, то есть мобильные бригады будут оказывать необходимую неотложную помощь жителям на дому.

В случае обострения хронического заболевания или появления первых признаков простудного заболевания необходимо обратиться в поликлинику по телефону и вызвать врача на дом. Напоминаем, работает телефон горячей линии по коронавирусу 122.

В круглосуточном режиме будет работать служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Фото из открытых источников