К 101-летию службы: медики МВД СО награждены Почетными грамотами и ценными подарками

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Сегодня 101-ю годовщину со Дня образования службы отмечают ведомственные медики МВД России.

Генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов вручил Почетные грамоты ГУ МВД России по Самарской области.



12 октября исполняется 101 год со Дня образования медицинской службы МВД России, которая является важным звеном системы здравоохранения Российской Федерации и обширной сетью медицинских и санаторно-курортных организаций, обслуживающих свыше 2,2 миллиона человек.

Медицинская служба МВД России выполняет задачи по медицинскому обеспечению и санаторно-курортному лечению сотрудников ОВД, оказанию медицинской помощи членам семей и пенсионерам МВД России, работникам МВД России, сотрудникам иных правоохранительных органов. Кроме этого, ведомственное здравоохранение помогает с комплектованием личного состава.

Чтобы поздравить с профессиональным праздником коллектив медико-санитарной части МВД России по Самарской области, в учреждение прибыл заместитель начальника областного главка полиции генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов.

Юрий Александрович поблагодарил руководителя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Самарской области» - полковника внутренней службы Татьяну Губаренко и её подчиненных за ежедневный труд и отметил, что их работа всегда была и остается самой востребованной и благородной, а любящие своё дело высокопрофессиональные работники, беззаветно преданные своему ведомству – это главное богатство.

«Сегодня, в День образования медицинской службы системы МВД России, хочется сказать много теплых и ласковых слов в ваш адрес. Ваш труд по-настоящему гуманный и героический – возвращать людям здоровье и радость жизни. Желаю вам уважения от коллег и пациентов, крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, любви и душевного тепла!» - пожелал всем присутствующим генерал-майор Юрий Сафронов и вручил Почетные грамоты Главного управления МВД России по Самарской области и ценные подарки отличившимся сотрудникам.

Фото: ГУ МВД СО