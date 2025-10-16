Я нашел ошибку
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины

16 октября 2025 18:30
83
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.

Командная работа специалистов Самарской областной станции скорой медпомощи, Безенчукской больницы и областного кардиодиспансера позволила своевременно оказать помощь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.

43-летний мужчина, находившийся на рыбалке, почувствовал острую боль в сердце. Он успел причалить к берегу Волги и вызвать скорую помощь. Уже через 15 минут бригада областной скорой медицинской помощи на месте боролась за его жизнь. Специалисты своевременно доставили пациента в Безенчукскую центральную больницу.

"В нашем медучреждении у пациента произошла остановка сердца – наступила клиническая смерть.
Врачи-реаниматологи успешно провели сердечно-лёгочную реанимацию, «запустили» сердце и стабилизировали критическое состояние пациента", - рассказала главный врач Безенчукской ЦРБ Людмила Слепнева.

В этот же день для дальнейшего лечения его перевезли на специализированном реанимобиле в Самарский областной кардиологический диспансер им. В.П. Полякова. Кардиохирурги выполнили стентирование суженной коронарной артерии.

Родственники пациента выразили глубокую благодарность всем медицинским работникам, участвовавшим в его спасении.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина Самара

Здравоохранение
Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.
16 октября 2025  19:00
В Пестравскую ЦРБ трудоустроился новый участковый педиатр Абдусалом Исмонов
43
Новые ФАПы будут укомплектованы современным медицинским оборудованием.
16 октября 2025  18:49
В Похвистневском районе возводят пять фельдшерско-акушерских пунктов
86
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
16 октября 2025  18:30
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
83
В регионе работают более 700 врачей-анестезиологов-реаниматологов.
16 октября 2025  16:20
16 октября – Всемирный День анестезиолога - реаниматолога
158
Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа как в прививочных пунктах детских поликлиник, так и в образовательных учреждениях.
15 октября 2025  14:55
67 тысяч юных тольяттинцев прошли вакцинацию от гриппа
503
Как правильно мыть руки.
15 октября 2025  14:50
15 октября — Всемирный день чистых рук
476
Три 12-канальных аппарата и пять портативных.
15 октября 2025  14:43
В Пестравскую больницу поставлены 8 новых электрокардиографов
486
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
15 октября 2025  12:09
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
327
В Госдуме высказались против проведения родителями ветряночных вечеринок
15 октября 2025  09:27
В Госдуме высказались против проведения родителями ветряночных вечеринок
300
Ему была выполнена сложнейшая операция по удалению гигантской остеохондромы.
14 октября 2025  17:36
13-летний акробат вернулся в спорт благодаря успешной операции в Клиниках СамГМУ
553
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
6
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
199
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
229
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
473
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
647
