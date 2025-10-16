Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины

83

Командная работа специалистов Самарской областной станции скорой медпомощи, Безенчукской больницы и областного кардиодиспансера позволила своевременно оказать помощь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.



43-летний мужчина, находившийся на рыбалке, почувствовал острую боль в сердце. Он успел причалить к берегу Волги и вызвать скорую помощь. Уже через 15 минут бригада областной скорой медицинской помощи на месте боролась за его жизнь. Специалисты своевременно доставили пациента в Безенчукскую центральную больницу.



"В нашем медучреждении у пациента произошла остановка сердца – наступила клиническая смерть.

Врачи-реаниматологи успешно провели сердечно-лёгочную реанимацию, «запустили» сердце и стабилизировали критическое состояние пациента", - рассказала главный врач Безенчукской ЦРБ Людмила Слепнева.



В этот же день для дальнейшего лечения его перевезли на специализированном реанимобиле в Самарский областной кардиологический диспансер им. В.П. Полякова. Кардиохирурги выполнили стентирование суженной коронарной артерии.



Родственники пациента выразили глубокую благодарность всем медицинским работникам, участвовавшим в его спасении.

Фото: минздрав СО