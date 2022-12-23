Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской кирхе пройдут празднования Рождества Христова
Тема встречи: «Технологии самарской артельной игрушки. Попытки воссоздания игрушечного промысла в 90-е годы ХХ века.»
«Мастерская подарков» в Самарской областной библиотеке 24 декабря
Новым резидентам – большие возможности.
В «Жигулевской долине» состоялось очередное заседание Клуба резидентов
Каток возобновит работу 24 декабря с 15 часов.
Каток на площади Славы 23 декабря временно закрыт
С момента начала военной спецоперации он побывал на Украине десять раз.
Руководитель сельхозпредприятия «ШАЖК «Чистый продукт» оказывает гуманитарную помощь участникам СВО
"Есть мнение среди врачей, что ничего не надо делать до температуры 38 градусов. <...> Я считаю, что это бездействие очень дорого обходится пациентам."
Иммунолог Жемчугов: «Терафлю» — это дурацкий способ сбить температуру, а не лечение
В экспозиции представлены книги, газеты, журналы разных лет, где были опубликованы материалы по истории, традициям, символам Нового года и Рождества.
В СОУНБ открылась книжно-иллюстративная выставка «Новый год: из прошлого в настоящее»
Специалисты рекомендуют сочетать свежие и отварные овощи.
Врач-гастроэнтеролог Самарской детской клинической больницы назвала топ-7 полезных овощей для детей
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.13
1.6
EUR 76.64
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иммунолог Жемчугов: «Терафлю» — это дурацкий способ сбить температуру, а не лечение

23 декабря 2022 15:08
86
"Есть мнение среди врачей, что ничего не надо делать до температуры 38 градусов. <...> Я считаю, что это бездействие очень дорого обходится пациентам."

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в пятницу, 23 декабря, рассказал «Известиям» о том, почему опасно лечиться препаратом от простуды «Терафлю».

По словам специалиста, принимать это лекарство — это бесполезная трата времени.

«Есть мнение среди врачей, что ничего не надо делать до температуры 38 градусов. <...> Я считаю, что это бездействие очень дорого обходится пациентам, такая позиция приводит к тяжелым последствиям. Кончается это тяжелейшей пневмонией, я видел ситуацию, когда это доводило до воспаления мозга», — отметил Жемчугов.

По его словам, при первых же признаках простуды нужно начинать противовоспалительную терапию — принимать можно аспирин, анальгин, чтобы поддерживать нормальную температуру до приезда врача.

«Терафлю» — это сбивание температуры дурацкое, это не лечение, потому что парацетамол, который туда входит, он очень плохой. «Терафлю» — не противовоспалительный препарат, он просто сбивает температуру. Это не лечение. Но он дешевый и продается без рецепта, он вкусный, его пьют дети, это маркетинговый ход. Но всё больше данных, что [из-за препарата] очень сильно повреждается печень», — заключил Жемчугов.

 

Фото: ТАСС/Артем Геодакян/ИЗВЕСТИЯ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Я считаю, что это бездействие очень дорого обходится пациентам.""/>
23 декабря 2022  15:08
Иммунолог Жемчугов: «Терафлю» — это дурацкий способ сбить температуру, а не лечение
86
Специалисты рекомендуют сочетать свежие и отварные овощи.
23 декабря 2022  14:48
Врач-гастроэнтеролог Самарской детской клинической больницы назвала топ-7 полезных овощей для детей
106
В этом году благодаря новой методике удалось сохранить здоровье 12 пациентам с остеомиелитом грудины и ребер.
23 декабря 2022  14:10
Хирурги больницы Пирогова разработали новый метод восстановления грудной стенки после инфекционных осложнений
126
в США призвали прекратить продажу «ТераФлю» из-за неэффективности
23 декабря 2022  09:12
В США призвали прекратить продажу «ТераФлю» из-за неэффективности
192
Врач, друг и наставник.
22 декабря 2022  17:09
Ушел из жизни врач-хирург больницы Пирогова Иван Есмейкин 
2438
Медработники призывают всех, кто еще не сделал прививку, пройти вакцинацию до новогодних каникул.
22 декабря 2022  14:32
Почти 1,5 миллиона жителей губернии защитились от гриппа с помощью вакцинации
338
Больница заняла первое место в номинации «Эпидемиологическая безопасность».
21 декабря 2022  16:59
Самарская больница им. Т.И.Ерошевского - лидер качества в здравоохранении
573
Особенно уязвимы почки.
21 декабря 2022  15:03
Главный уролог региона рассказал об опасном влиянии алкоголя  на организм человека
524
В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
21 декабря 2022  14:16
Более 2200 детей Хворостянской ЦРБ получают медпомощь в обновленной поликлинике.
537
В Самарской области заболеваемость гриппом выросла на 50 %
21 декабря 2022  11:43
В Самарской области заболеваемость гриппом выросла на 50%
400
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
2718
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
14347
Весь список
В центре внимания
В Самарской области изменили размер прожиточного минимума
23 декабря 2022  12:52
В Самарской области изменили размер прожиточного минимума
203
Во внутригородских районах Самары организована работа по ликвидации последствий снегопада
23 декабря 2022  12:30
Во внутригородских районах Самары организована работа по ликвидации последствий снегопада
171
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2022  11:32
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
319
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
22 декабря 2022  10:29
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
323
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
22 декабря 2022  09:37
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
404
Весь список