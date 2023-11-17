Иммунизацию от гриппа уже прошли свыше 1,2 млн жителей Самарской области

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На этой неделе в регион поступила новая партия вакцины «Ультрикс Квадри» для детей — более 50 тысяч доз. В ближайшее время они будет распределены в медучреждения.



Сделать прививку можно в своей поликлинике. Люди с ограниченными возможностями здоровья, представителям старшего поколения могут обратиться в поликлинику по телефону для организации выезда медицинской бригады на дом. Кроме того, мобильные бригады выезжают в организованные коллективы и на предприятия для вакцинации сотрудников.



Почти 150 жителей Отрадного сделали прививку в мобильном пункте вакцинации в ДК «Россия» в рамках городской акции. Этой осенью такие акции в Отрадном проводятся регулярно.



Среди них — жительница города Ольга Тишина.



«Я давно планировала привиться: вакцинация — хорошая защита от гриппа. И дети, муж делают прививки, — поделилась женщина. — Это очень удобно. Человек, работающий в центре, может прийти в ДК в любое удобное время с родственниками или коллегами и пройти вакцинацию».



«Мы регулярно проводим городские Дни вакцинации. Разъясняем, что это самый эффективный метод предотвращения заболевания и тех осложнений, которые нередко сопровождают тяжелое течение гриппа. Позаботьтесь о профилактике сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет», — отметила заместитель главного врача Отрадненской городской больницы Елена Кузаева.



Особенно важно привиться пациентам из групп риска тяжелого и осложненного течения инфекции:

