Губернатор Самарской области разъяснил, кому из медработников положена премия

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Дмитрий Азаров во время прямого эфира «Объясняем.РФ» заявил, что премия будет выплачиваться и среднему, и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи.

Напомним, что в конце февраля губернатор Самарской области принял решение о выделении дополнительных средств из бюджета на выплату премий в размере 10 000 рублей для медицинских работников региона.

Ситуация с заболеваемостью COVID – 19 и ОРВИ стабилизировалась в Самарской области, благодаря самоотверженному и тяжелому труду специалистов сферы здравоохранения. Чтобы поддержать и поблагодарить медиков, работающих в нынешних напряженных условиях труда Дмитрий Азаров инициировал выплаты премий.

«Премия положена всем медицинским работникам. Она будет выплачиваться и среднему, и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время прямого эфира губернатор ответил и на вопрос, сможет ли получить премию медработник, если он находится на больничном? Дмитрий Азаров объяснил, что единственное условие для получения премии - медработники должны иметь не менее 0,5 ставки. При этом больничный лист не является помехой в получении денежного поощрения.