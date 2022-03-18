Губернатор Самарской области разъяснил, кому из медработников положена премия

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре молодые мамы могут бесплатно восстановиться после беременности на тренировках по китайской гимнастике.
В Самаре стартовал проект «Будь здорова, мама!»
Стать участником конкурсного отбора может любой гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности. 
Молодежь Самарской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Послы Победы 2022»
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.
Улицы Самары , где ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт
Участники мероприятия отдали долг памяти Героям, возложив цветы к памятнику Женщине, как символу памяти и торжества мирной жизни на Земле.
В Промышленном районе состоялась патриотическая акция «В единстве - наша сила!»
В Самарской области продолжается информационная акция «Узнай о своих долгах».
УФССП СО: главная цель – правовое просвещение
Участники заседания рассмотрели вопрос, касающийся принятия закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Игорь Комаров: «Важно не допустить отдаления власти от граждан»
Выделенные средства пойдут на организацию временных рабочих мест для жителей, которые могут сегодня остаться без работы.
Самарской области на поддержку занятости людей из федерального бюджета выделят 700 млн рублей
В Самаре за сутки заболели 294 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.8
-3.25
EUR 115.93
-2.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международная акция «Сад памяти» стартует 18 марта в Севастополе
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Губернатор Самарской области разъяснил, кому из медработников положена премия

18 марта 2022 12:42
176
Губернатор Самарской области разъяснил кому из медработников положена премия

Дмитрий Азаров во время прямого эфира «Объясняем.РФ» заявил, что премия будет выплачиваться и среднему, и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи. 
Напомним, что в конце февраля губернатор Самарской области принял решение о выделении дополнительных средств из бюджета на выплату премий в размере 10 000 рублей для медицинских работников региона.  
Ситуация с заболеваемостью COVID – 19 и ОРВИ стабилизировалась в Самарской области, благодаря самоотверженному и тяжелому труду специалистов сферы здравоохранения. Чтобы поддержать и поблагодарить медиков, работающих в нынешних напряженных условиях труда Дмитрий Азаров инициировал выплаты премий.  
«Премия положена всем медицинским работникам. Она будет выплачиваться и среднему, и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи», – подчеркнул Дмитрий Азаров. 
Во время прямого эфира губернатор ответил и на вопрос, сможет ли получить премию медработник, если он находится на больничном? Дмитрий Азаров объяснил, что единственное условие для получения премии - медработники должны иметь не менее 0,5 ставки. При этом больничный лист не является помехой в получении денежного поощрения.

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возобновляется действие социальных транспортных карт жителей Самарской области в возрасте 65+.
15 марта 2022, 16:57
Новое постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Возобновляется действие социальных транспортных карт жителей Самарской области в возрасте 65+. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
716
700 тонн в неделю: поставки сахара в регион идут в прежнем объёме, ажиотаж начинает падать.
14 марта 2022, 19:10
Дмитрий Азаров о контроле цен со стороны антимонопольной службы: «Ситуация требует оперативных решений»
700 тонн в неделю: поставки сахара в регион идут в прежнем объёме, ажиотаж начинает падать. Политика
970
Губернатор принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области.
11 марта 2022, 18:04
Дмитрий Азаров: «Поддержка бизнеса – одна из важнейших задач налоговой службы в условиях санкций»
Губернатор принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области. Политика
917
Здравоохранение
В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое для оказания неотложной помощи, проведения первого этапа диспансеризации.
18 марта 2022  14:09
В поселке Таманский Приволжского района открылся новый ФАП
111
Губернатор Самарской области разъяснил кому из медработников положена премия
18 марта 2022  12:42
Губернатор Самарской области разъяснил, кому из медработников положена премия
176
Наиболее частой формой злокачественных новообразований у женщин остается рак молочной железы. За 2021 год в области было выявлено около 1700 новых случаев.
17 марта 2022  17:29
Специалисты напоминают о важности профилактики и раннего выявления онкозаболеваний у женщин
421
Ежедневно врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения принимают от 20 до 30 пациентов, в половине случаев проводится операция.
17 марта 2022  14:46
Самарские кардиохирурги за год провели почти 5000 коронарографий
381
Названы признаки, указывающие на повышение уровня сахара в крови
17 марта 2022  12:25
Названы признаки, указывающие на повышение уровня сахара в крови
342
По словам эксперта, во время каждого приема пищи необходимо потреблять 25-35 граммов белка.
17 марта 2022  09:19
По словам эксперта, во время каждого приема пищи необходимо потреблять 25-35 граммов белка.
376
В сутки на заводах «Озон» в Жигулевске и «Озон Фарм» в Тольятти выпускают более 1,5 млн упаковок лекарственных средств. 
16 марта 2022  19:11
В условиях санкций крупнейшая фармацевтическая компания страны стала выпускать более 1,5 млн упаковок лекарств в сутки 
663
Граждане с подтвержденным COVID-19, проходя лечение дома, не должны покидать места проживания до полного выздоровления.
16 марта 2022  16:56
В Самаре продолжается контроль за амбулаторными больными COVID-19
571
Лекарства и оборудование будут поступать в больницы Самарской области быстрее
16 марта 2022  11:05
Лекарства и оборудование будут поступать в больницы Самарской области быстрее
501
Россиянам рассказали об опасности приема селена
16 марта 2022  09:14
Россиянам рассказали об опасности приема селена
504
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
5698
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров:
18 марта 2022  13:28
Дмитрий Азаров: "В Самарской области появилась возможность второго рождения Обшаровской птицефабрики"
166
В Самарской области будут развивать молочные кухни
18 марта 2022  12:56
В Самарской области будут развивать молочные кухни
248
В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24
18 марта 2022  10:14
В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24
198
Зарплата водителей трамваев в Самарской области вырастет на 20%
18 марта 2022  09:30
Зарплата водителей трамваев в Самарской области вырастет на 20%
225
Игорь Комаров отметил, что в нашем регионе очень хорошо развито волонтерское движение.
17 марта 2022  20:39
Игорь Комаров высоко оценил работу региональной команды во главе с Дмитрием Азаровым по оказанию помощи беженцам ДНР и ЛНР
930
Весь список