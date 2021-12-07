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Главврач рассказал о состоянии девочки, раненой при стрельбе в московском МФЦ

7 декабря 2021 22:19
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Ее выпишут к концу недели.

Операция девочки, пострадавшей в московском МФЦ во вторник во время стрельбы, носила простой, косметический характер, ее выпишут к концу недели, сообщил журналистам главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

Он отметил, что состояние девочки при поступлении оценивалось как средней тяжести, девочка была в сознании.

"При осмотре огнестрельное сквозное ранение шеи справа в перелах мягких тканей. Потребовалось первичная хирургическая обработка и ушивание раны. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический ", - сказал Горев.

"Я думаю, к концу недели можно будет ставить вопрос о выписке ребенка ", - сказал Горев.

 

Фото:   РИА Новости / Антон Белицкий

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