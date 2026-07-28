В Общественной палате предложили повысить МРОТ до 50 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо установить на уровне не менее 50 тыс. рублей. Такое мнение 28 июля выразил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Я считаю, что МРОТ должен быть не менее 50 тыс. рублей, исходя из инфляции, стоимости продуктовой корзины и услуг ЖКХ», — заявил Гриб в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что если в бюджетных учреждениях внедрение такого стандарта может вызвать сложности, то большинство коммерческих организаций способны обеспечить подобный уровень оплаты труда сотрудникам.

Кроме того, замсекретаря ОП РФ назвал МРОТ в размере 50 тыс. рублей отражением экономической ситуации и стоимости жизни. По его словам, большая часть отечественных компаний способна платить эту сумму.

На сегодняшний день МРОТ в России зафиксирован на отметке 27 093 рубля. Согласно актуальным прогнозам, в 2027 году этот показатель может увеличиться и составить от 29 тыс. до 31 тыс. рублей.