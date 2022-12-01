Главный трансфузиолог региона: все компоненты донорской крови абсолютно безопасны для пациентов

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Главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова:



Все доноры должны обследоваться на ВИЧ в обязательном порядке. При отказе от обследования человек не может стать донором.

Иммунологическую и инфекционную безопасность компонентов донорской крови, заготавливаемых для пациентов медицинских организаций региона, обеспечивает Служба крови Самарской области.



За год в области совершается около 80 000 переливаний донорской крови и ее компонентов. Наша ежедневная работа всецело направлена на исключение возможности заражения пациента, нуждающегося в переливании, гемотрансмиссивными инфекциями, в том числе и ВИЧ. В этом направлении мы активно взаимодействуем со СПИД-центром. Служба крови получает данные о лицах, которые являются носителями ВИЧ-инфекции, и уже на этапе регистрации все потенциальные доноры проходят проверку по базе данных пожизненно отведенных от донорства лиц. Мы осуществляем постоянный мониторинг инфекционного статуса доноров, тем самым обеспечивая вирусобезопасность заготавливаемой и выдаваемой в лечебные учреждения компонентов крови.



В Службе крови введено двухступенчатое обследование каждого образца крови, полученного от донора, методом ПЦР и ИФА. Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) проводится в обязательном порядке с иммунологическим исследованием (ИФА) на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов В и С. Это позволяет гарантировать максимально ранее выявление инфекций у доноров, в том числе и в период, так называемого, серонегативного окна.



В случае получения положительного результата на инфекцию при обследовании образца крови все компоненты, заготовленные от данного донора, утилизируются в установленном порядке, донор получает пожизненный отвод от донаций, а данные о нем передаются в СПИД-центр, для установления диагноза и при необходимости дальнейшего лечения профильными специалистами.



Также станция переливания крови заботится о сохранении здоровья и безопасности донора. Совершая любые медицинские манипуляции при обследовании донора или проводя процедуру донации, специалисты Службы крови используют только одноразовые стерильные инструменты, а также расходные системы однократного применения для забора крови.



Служба крови Самарской области на сегодняшний день располагает всеми современными и технологичными средствами и методами, позволяющими гарантировать безопасность компонентов донорской крови, а значит исключить риск передачи ВИЧ- инфекции при переливании компонентов донорской крови пациентам.

Фото: минздрав СО