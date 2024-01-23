 Главный репродуктолог Самарской области назвала 9 факторов, которые могут привести к бесплодию

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Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:



"Болезни репродуктивной сферы могут активно не проявляться долгое время и не беспокоить человека, но в итоге привести к множеству осложнений вплоть до бесплодия.



По статистике более 50% женщин и мужчин к моменту создания семьи имеют перенесенные либо приобретённые заболевания, которые влияют на фертильность пары — возможность наступления и вынашивания беременности.



Как не допустить развития заболеваний репродуктивной системы?



Важно исключить следующие факторы:

- вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики, фастфуд)

- низкая либо чрезмерно высокая физическая активность

- несбалансированное питание

- отсутствие отдыха и хронический стресс

- незащищенные половые связи и инфекции, передаваемые половым путём

- длительность времени между началом половой жизни и первыми родами (чем длительнее интервал, тем больше вероятность приобретения различных инфекций и осложнений, связанных с ними)

- прерывание незапланированной беременности

- генетические и врожденные заболевания

- гормональные нарушения, препятствующие полноценной половой жизни и рождению ребёнка.



Забота о репродуктивном здоровье требует от каждого особого внимания. Сберечь его помогут поддержание здорового образа жизни, а также своевременная и регулярная диспансеризация и следование всем рекомендациям врачей".

Фото: минздрав СО