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 Главный репродуктолог Самарской области назвала 9 факторов, которые могут привести к бесплодию

23 января 2024 16:57
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Как не допустить развития заболеваний репродуктивной системы?

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:

"Болезни репродуктивной сферы могут активно не проявляться долгое время и не беспокоить человека, но в итоге привести к множеству осложнений вплоть до бесплодия.

По статистике более 50% женщин и мужчин к моменту создания семьи имеют перенесенные либо приобретённые заболевания, которые влияют на фертильность пары — возможность наступления и вынашивания беременности.

Как не допустить развития заболеваний репродуктивной системы?

Важно исключить следующие факторы:

- вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики, фастфуд)
- низкая либо чрезмерно высокая физическая активность
- несбалансированное питание
- отсутствие отдыха и хронический стресс
- незащищенные половые связи и инфекции, передаваемые половым путём
-  длительность времени между началом половой жизни и первыми родами (чем длительнее интервал, тем больше вероятность приобретения различных инфекций и осложнений, связанных с ними)
- прерывание незапланированной беременности
- генетические и врожденные заболевания
- гормональные нарушения, препятствующие полноценной половой жизни и рождению ребёнка.

Забота о репродуктивном здоровье требует от каждого особого внимания. Сберечь его помогут поддержание здорового образа жизни, а также своевременная и регулярная диспансеризация и следование всем рекомендациям врачей".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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