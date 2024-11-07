Главный психиатр региона Михаил Шейфер: "Важна постоянная тренировка мозга - это, с одной стороны, профилактика, а, с другой стороны, - часть лечения болезни Альцгеймера"

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Главный внештатный специалист по психиатрии министерства здравоохранения Самарской области, к.м.н., и.о. главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер:



"Ранняя стадия болезни часто остаётся незамеченной. Появившиеся симптомы пациенты и их близкие считают проявлениями возрастных изменений:

- забываются имена

- трудно запомнить новую информацию

- сложно поддерживать беседу, требуется больше времени, чтобы подобрать слова

- трудно сконцентрироваться во время разговора, чтения, просмотра фильма

- нередко отмечаются депрессивные переживания.



Важно своевременно обратиться к специалисту, чтобы диагностировать расстройство и подобрать лечение. Болезнь Альцгеймера - это в большой степени генетически детерминированное заболевание, которое вызывает дегенерацию клеток в головном мозге.



Чем раньше начато лечение, тем позже наступят необратимые изменения.



Для человека с болезнью Альцгеймера чрезвычайно важна поддержка семьи. Пациент - фактически взрослый ребёнок, который требует постоянного ухода и надзора.



Как можно предупредить болезнь?



Мозг должен работать - это с одной стороны профилактика, а с другой стороны - часть лечения психических расстройств, проявляющихся прежде всего в нарушениях когнитивной сферы (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, сосудистые деменции и др.).



-Тренируя свой мозг, постоянно нагружая его, когнитивные функции (память, внимание, переключаемость, скорость ассоциативных процессов и другие функции) сохраняются гораздо дольше. И даже при болезни Альцгеймера очень важна стимуляция мозга - общение, настольные игры и др.



- Важна физкультура и двигательная активность. Когда мышцы сокращаются, они дают сигналы в мозг. Поэтому регулярные физические упражнения - это профилактика прогрессирования болезни.



Творческий, активный, интеллектуальный образ жизни способствует активной работе мозга. Это и является профилактикой болезни Альцгеймера".

Фото: минздрав СО