Главный психиатр региона Михаил Шейфер: "Важна постоянная тренировка мозга - это, с одной стороны, профилактика, а, с другой стороны, - часть лечения болезни Альцгеймера"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком а 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в доход государства в размере 4,5 миллионов рублей.
Осужден бывший врио замминистра транспорта Самарской области за получение взятки
Причиной произошедшего явилась конфликтная ситуация на дороге при пересечении перекрестка.
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за дорожного конфликта с участием мигранта
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Воеводин Александр Владимирович принял участие в возложении цветов к памятной стеле.
Сотрудники СУ СКР СО приняли участие в мероприятиях, посвященных Параду Памяти
В завершение официальной части ребята посетили выставку пожарно-спасательной техники.
Учащиеся 12 общеобразовательных школ Самары вступили в ряды дружин юных пожарных
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
8 ноября в губернии местами небольшой снег, гололед, до -3°С
Сейчас экологические инспекторы проводят рейды.
Врио минлесхоза СО Артем Ефимов провел совещание с регоператором «Экология» и перевозчиками
Посольство помогает россиянам, застрявшим в Японии на круизном лайнере из-за поломки
Главной темой этого марафона Знание.Первые стал образ будущего России.
Молодежная делегация от Самарской области вернулась с просветительского марафона Знание.Первые
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.22
0.16
EUR 105.71
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный психиатр региона Михаил Шейфер: "Важна постоянная тренировка мозга - это, с одной стороны, профилактика, а, с другой стороны, - часть лечения болезни Альцгеймера"

7 ноября 2024 16:43
195
Творческий, активный, интеллектуальный образ жизни способствует активной работе мозга. Это и является профилактикой болезни Альцгеймера.

Главный внештатный специалист по психиатрии министерства здравоохранения Самарской области, к.м.н., и.о. главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер:

"Ранняя стадия болезни часто остаётся незамеченной. Появившиеся симптомы пациенты и их близкие считают проявлениями возрастных изменений:
- забываются имена
- трудно запомнить новую информацию
- сложно поддерживать беседу, требуется больше времени, чтобы подобрать слова
- трудно сконцентрироваться во время разговора, чтения, просмотра фильма
- нередко отмечаются депрессивные переживания.

Важно своевременно обратиться к специалисту, чтобы диагностировать расстройство и подобрать лечение. Болезнь Альцгеймера - это в большой степени генетически детерминированное заболевание, которое вызывает дегенерацию клеток в головном мозге.

Чем раньше начато лечение, тем позже наступят необратимые изменения.

Для человека с болезнью Альцгеймера чрезвычайно важна поддержка семьи. Пациент - фактически взрослый ребёнок, который требует постоянного ухода и надзора.

Как можно предупредить болезнь?

Мозг должен работать - это с одной стороны профилактика, а с другой стороны - часть лечения психических расстройств, проявляющихся прежде всего в нарушениях когнитивной сферы (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, сосудистые деменции и др.).

-Тренируя свой мозг, постоянно нагружая его, когнитивные функции (память, внимание, переключаемость, скорость ассоциативных процессов и другие функции) сохраняются гораздо дольше. И даже при болезни Альцгеймера очень важна стимуляция мозга - общение, настольные игры и др.

- Важна физкультура и двигательная активность. Когда мышцы сокращаются, они дают сигналы в мозг. Поэтому регулярные физические упражнения - это профилактика прогрессирования болезни.

 Творческий, активный, интеллектуальный образ жизни способствует активной работе мозга. Это и является профилактикой болезни Альцгеймера".

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Творческий, активный, интеллектуальный образ жизни способствует активной работе мозга. Это и является профилактикой болезни Альцгеймера.
7 ноября 2024  16:43
Главный психиатр региона Михаил Шейфер: "Важна постоянная тренировка мозга - это, с одной стороны, профилактика, а, с другой стороны, - часть лечения болезни Альцгеймера"
195
Жители отдаленных территорий Сызранского района будут проходить осмотры и диагностику в современных передвижных комплексах.
7 ноября 2024  16:28
В Сызранскую центральную городскую и районную больницу поступили 2 мобильных медицинских комплекса
160
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviVR получил регистрационное удостоверение в Казахстане
7 ноября 2024  11:23
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviVR получил регистрационное удостоверение в Казахстане
229
Рассказывает заведующая отделением медико-психологической помощи Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская
6 ноября 2024  16:13
Тревога: когда стоит точно беспокоиться о своем состоянии и обращаться к специалистам?
420
Новорожденные находятся под внимательным наблюдением специалистов, им оказывают необходимую помощь для набора веса и укрепления здоровья.
6 ноября 2024  14:47
В областном Перинатальном центре за неделю родились тройня и четыре двойни
453
Порядка 80 обновленных объектов медучреждений, более 50 новых ФАПов, новое тяжелое оборудование: в проекте бюджета предусмотрены масштабные вложения в здравоохранение
6 ноября 2024  13:01
Порядка 80 обновленных объектов медучреждений, более 50 новых ФАПов, новое тяжелое оборудование: в проекте бюджета предусмотрены масштабные вложения в здравоохранение
455
вирус Коксаки выявили у детей в девяти регионах России
6 ноября 2024  11:20
Вирус Коксаки выявили у детей в девяти регионах России
383
Мужчина несколько месяцев пытался самостоятельно вылечить воспаление легких, в результате неправильная терапия привела его распространению инфекции на сердце.
5 ноября 2024  23:02
Московские врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов из четырех
637
Процедура проходит в рентген-операционной под контролем рентгеноскопии. Установка клапана проводится за 10-15 секунд.
5 ноября 2024  17:57
Самарские кардиохирурги устраняют патологию аортального клапана без операции на открытом сердце
667
В ежедневном режиме работают прививочные кабинеты в медучреждениях.
5 ноября 2024  16:27
Более 1500 самарцев прошли вакцинацию в мобильных пунктах в выходные дни
539
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
4702
Весь список
В центре внимания
Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.
7 ноября 2024  19:44
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года
0
В этом году тема парада – «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России.
7 ноября 2024  16:59
На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти
244
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
7 ноября 2024  12:31
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
244
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
7 ноября 2024  09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
474
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
492
Весь список