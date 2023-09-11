Главный нарколог региона: «Токсическое действие алкоголя начинается с первого глотка»

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11 сентября — Всероссийский день трезвости.

О рисках алкогольной зависимости и роли трезвого образа жизни в сохранении жизни и здоровья рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по психиатрии-наркологии, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань:



«Алкоголь — частая причина несчастных случаев.



Термические травмы, полученные в состоянии опьянения, дорожно-транспортные происшествия, случайные падения, утопления, пожары, гибель от рук пьяного человека, — все это трагедии, сопряжённые с употреблением спиртосодержащей продукции.



Из-за непреднамеренных действий граждан в состоянии алкогольного опьянения гибнут люди. Это предотвратимые смерти, и здесь значимую роль играет отказ от употребления алкоголя. Сохранить здоровье и жизнь человеку и окружающим поможет трезвый образ жизни.



Алкоголь губительно влияет на все органы и системы человека. При этом токсическое действие этанолсодержащих напитков начинается с первого глотка.



Избавиться от алкогольной зависимости помогают высококвалифицированные врачи-психиатры-наркологи.



В регионе созданы все условия для оказания специализированной медицинской помощи всем, кто столкнулся с зависимостью. Работают три наркологических диспансера, 30 наркологических кабинетов в центральных городских и районных больницах, функционируют 3 стационарных реабилитационных отделения и 1 амбулаторное.



Ежегодно в отношении 1100 человек прекращается диспансерное наблюдение в связи со стойкой ремиссией.



Риски алкоголь-ассоциированных заболеваний сегодня выявляют в процессе диспансеризации и профилактических медицинских осмотров».

Фото: минздрав СО