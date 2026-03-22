22 марта 2026 года стартует Областной эко-конкурс "Зимородок"
Эндокринолог: от сахара нельзя полностью отказываться
Создать публичный рейтинг управляющих компаний предложили в Госдуме
в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Король Матиуш Первый»
Юрист предупредила о штрафах до 3 тыс. рублей за кормление голубей у дома
Эндокринолог: от сахара нельзя полностью отказываться

Сахар и углеводы не всегда вредны для здоровья, как это часто принято считать. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ольга Каришева 22 марта рассказала «Известиям», что углеводы необходимы организму для нормального функционирования, так как они являются основным источником энергии, особенно для головного мозга.

По словам специалиста, в повседневной речи сахаром часто называют любые сладкие продукты или добавки, но с биохимической точки зрения сахар — это сахароза, которая относится к группе олигосахаридов, входящих в класс углеводов. Именно из-за этого сахар и углеводы часто воспринимаются как одно и то же.Также углеводы длительное время считались исключительно вредными, хотя они жизненно необходимы для нормального функционирования организма. Главная их функция — это обеспечение организма энергией.

«Именно глюкоза является основным источником энергии для организма. Особенно в ней нуждается головной мозг — он буквально «питается» глюкозой и потребляет ее даже больше, чем многие другие органы. После этого энергия распределяется в соответствии с потребностями организма — она используется мышцами, внутренними органами и другими системами», — добавила врач.

Для поддержания нормального уровня глюкозы в организме существуют гормоны, задача которых — повысить уровень глюкозы в крови, чтобы быстро восстановить энергетический баланс и обеспечить нормальную работу мозга. Кроме того, как подчеркнула эндокринолог, углеводы участвуют в формировании биологически важных соединений, таких как гликопротеиды.

«Это комплексы, состоящие из белков и углеводов. К таким веществам относятся, например, тиреотропный гормон, который регулирует работу щитовидной железы, фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны, обеспечивающие нормальное функционирование репродуктивной системы, а также трансферрин — белок, который переносит ионы железа в организме», — отметила врач.

Также Каришева сообщила, что основная проблема — не в самих углеводах, а в их избыточном потреблении. Когда человек регулярно потребляет больше углеводов, чем требуется организму, их избытки откладываются в виде жировой ткани, что повышает риск развития ряда заболеваний, таких как атеросклероз, гипертония, инфаркты, инсульты, сахарный диабет, заболевания суставов и некоторые виды рака.

По словам специалиста, для того, чтобы избежать таких проблем, важно придерживаться принципов рационального питания.

«Согласно классическим рекомендациям, углеводов в рационе должно быть примерно в четыре раза больше, чем белков и жиров, то есть соотношение белков, жиров и углеводов обычно составляет 1:1:4 — «один белок, один жирок, четыре углевода». Поэтому важно рассчитать свою индивидуальную суточную норму калорий, поддерживать регулярную физическую активность и не относиться к углеводам как к чему-то исключительно вредному», — заключила Каришева.

