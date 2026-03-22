22 марта 2026 года стартует Областной эко-конкурс "Зимородок"

Если вы любите природу, наблюдательны и активны, вы сможете внести свой вклад в изучение редких видов животных и растений Самарской области. Конкурс – уникальная возможность для всех почувствовать себя настоящими исследователями. В конкурсе участвуют фотоработы, сделанные в 2026-м году, подтверждающие факт встречи с редким животным или растением, занесенным в Красную книгу Самарской области, на территории Самарской области. Фотоработы принимаются только в электронной форме (в случае обработки фотографии необходимо выслать оригинальное изображение) на e-mail zimorodok-2018@yandex.ru с приложенной анкетой.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Самый активный натуралист» (определяется по количеству присланных фоторабот); «Самая редкая находка» (фоторабота, подтверждающая встречу с редким видом животного и/или растения); «Приз зрительских симпатий». Приз зрительских симпатий будет выбираться с среди растений и среди животных отдельно. Обращайте особое внимание на "животное года" и "растение года" за находку которых в новых местообитания будет присуждаться отдельный приз. "Животное 2026 года" - журавль-красавка. "Растение года" - венерин башмчок настоящий. Запланированы две экспедиции для участников "Зимородка" - в мая на юг Большечерниговского района и в конце мая-начале июня в Малокинельские яры у села Полудни.

С положением о конкурсе и анкетой участника можно ознакомиться в разделе Файлы на странице конкурса.