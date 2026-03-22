Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов

Герой России космонавт Олег Кононенко, проведший 1 111 дней на борту МКС, назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на пуске ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33", передает ТАСС.

"Рад представить важное кадровое решение: Олег Дмитриевич Кононенко, наш прославленный космонавт, Герой России, рекордсмен, который 1 111 дней провел на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки кзосмонавтов", - сказал глава Роскосмоса.

