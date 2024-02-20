Главный гериатр Самары напомнила пожилым людям о необходимости ежегодной диспансеризации

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Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:



"Осознанный подход к своему здоровью предполагает визит к врачу не только, когда что-то болит, а регулярно и с профилактической целью. Именно профилактические мероприятия позволяют вовремя выявить заболевания, о которых человек не подозревает, и которые никак его пока не беспокоят.



С возрастом риск прогрессирования и возникновения новых хронических заболеваний увеличивается. Именно для ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний и определения факторов риска их развития крайне важна диспансеризация.



Программа диспансеризации для людей 60 лет и старше позволяет увидеть полную картину состояния здоровья человека, своевременно выявить факторы риска и заболевания, принять своевременное решение о лечении.



По итогам диспансеризации врачи подбирают пациентам необходимые рекомендации и процедуры для поддержания и улучшения здоровья.

Пожилым людям диспансеризация необходима для выявления признаков старческой астении (возрастной синдром, проявляющийся в снижении физической и функциональной активности), депрессии и других состояний, которые связаны с возрастом.



Все эти мероприятия направлены на повышение качества и продолжительности жизни.



Проходить диспансеризацию пожилые люди и жители, начиная с 40 лет, должны ежегодно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, к которой прикреплены. Заботьтесь о себе и будьте здоровы!"

Фото: минздрав СО