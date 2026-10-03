Минздрав представил новый порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России разработал проект нового порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей, в частности планируется, что медзаключения будут формироваться в электронном виде, а на Госуслуги придет уведомление о необходимости прохождения обследования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Проект разработан во исполнение федерального закона, принятого в 2025 году, который совершенствует подходы к медосвидетельствованию водителей, направлен на повышение безопасности дорожного движения и вступит в силу с 1 марта 2027 года.

"Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств, формы медицинского заключения, а также порядка направления уведомления водителям", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено, что медзаключения будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов в защищенном контуре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с последующей передачей сведений в МВД России. По желанию гражданина, копия заключения может быть выдана ему на бумажном носителе, пояснили в министерстве.

Согласно закону, если во время медосмотра или оказания медпомощи у водителя выявят признаки заболеваний (состояний), которые являются противопоказаниями или медпоказаниями или медограничениями к управлению транспортным средством, медицинская организация направит его на обследование или лечение.

Проект приказа Минздрава устанавливает порядок, согласно которому, если по результатам обследования или лечения диагноз подтверждается, водителю в течение одного дня через Единый портал госуслуг будет направлено электронное уведомление о необходимости в трехмесячный срок пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. По желанию гражданина, копия уведомления также может быть выдана ему на бумажном носителе.