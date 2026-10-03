44 -летняя женщина в Сызрани оказалась дроппером по двум эпизодам

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимой 44-летней местной жительницы по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ.

Полицейские установили, что житель Владикавказа 2000 года рождения стал жертвой мошенников. Во время общения на сайте знакомств злоумышленники под различными предлогами ввели мужчину в заблуждение. Доверившись собеседнице, он перевел более 70 тысяч рублей на указанные ею счета. Впоследствии мошенники попытались завладеть дополнительными денежными средствами и обвинили мужчину в пособничестве врагу. После этого потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники органов внутренних провели анализ выписок по банковским счетам потерпевшего, и выяснили, что часть похищенных денежных средств поступила на счета, принадлежащие 44-летней жительницы Сызрани. Оперативники проверили полученную информацию, установили местонахождение подозреваемой и задержали ее.

В ходе опроса женщина пояснила, что решила быстро заработать и за вознаграждение в размере 2 тысяч рублей передала неизвестному данные банковских карт, выданных ей в двух разных банках, пароли от них, паспортные данные и сим-карту, оформленную на ее имя.

Следователями полиции вручена подозреваемой копия обвинительного заключения, уголовные дела соединены в одно производство, и направлены в суд для принятия решения по существу.

В отношении лиц, организовавших незаконную деятельность жительницы Сызрани, материалы выделены в отдельное производство.