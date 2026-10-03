60 очистных сооружений в России, включая Самарскую область, вышли на нормативные показатели

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провёл совещание по строительству очистных сооружений.

«С прошлого штаба Росприроднадзор проверил ещё восемь объектов. Нормативная очистка сточных вод подтверждена у очистных в городе Сызрани Самарской области и в посёлке Новосмолинском Нижегородской области. Итого уже 60 очистных вышли на нормативные показатели, это почти половина всех введенных объектов», – сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

На шести объектах Росприроднадзор выявил превышение по ряду показателей: в Московской, Нижегородской, Ульяновской областях и Республике Марий Эл. Регионам поручено кратчайшие сроки оценить целесообразность актуализации дорожных карт с учётом проверок.