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60 очистных сооружений в России, включая Самарскую область, вышли на нормативные показатели

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60 очистных сооружений в России, включая Самарскую область, вышли на нормативные показатели

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провёл совещание по строительству очистных сооружений.

«С прошлого штаба Росприроднадзор проверил ещё восемь объектов. Нормативная очистка сточных вод подтверждена у очистных в городе Сызрани Самарской области и в посёлке Новосмолинском Нижегородской области. Итого уже 60 очистных вышли на нормативные показатели, это почти половина всех введенных объектов», – сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

На шести объектах Росприроднадзор выявил превышение по ряду показателей: в Московской, Нижегородской, Ульяновской областях и Республике Марий Эл. Регионам поручено кратчайшие сроки оценить целесообразность актуализации дорожных карт с учётом проверок.

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