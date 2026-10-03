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«Мираторг» опроверг сообщения об атаке на склады в Самарской области

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«Мираторг» опроверг сообщения об атаке на склады в Самарской области

Склады «Мираторга» в Самарской области не подверглись атакам вражеских беспилотников в четверг, 1 октября. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе компании.

«Атак БПЛА на склады "Мираторга" в Самарской области 1 октября не было»,— говорится в сообщении.

Объекты агрокомплекса «Мираторг» в Брянской области подверглись атаке беспилотников в четверг, 1 октября. По словам губернатора Егора Ковальчука, в результате было уничтожено девять единиц техники, еще 13 получили повреждения. Кроме того, пострадал 16-летний местный житель.

Одновременно с этим в самарских чатах распространилась информация о том, что вражеские беспилотники атаковали склады «Мираторга» в Самарской области. Но эта информация оказалась фейком.

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