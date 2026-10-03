В ЦБ сообщили о среднем сроке обращения пятитысячной банкноты

Средний срок обращения банкноты номиналом 5 тыс. рублей превышает десять лет, однако продолжительность ее использования во многом зависит от частоты обращения. Об этом 3 октября сообщили в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

«Скорость износа зависит прежде всего от интенсивности использования <...> Пятитысячная может обращаться более десяти лет», — сообщили в ЦБ «РИА Новости».

При этом банкноты небольших номиналов чаще используются в расчетах, поэтому обычно изнашиваются быстрее. В частности, средний срок обращения сторублевой купюры составляет около трех лет.

По данным главного управления ЦБ по ЦФО, чаще всего на экспертизу платежеспособности направляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей, за ними следуют купюры в 1 тыс. и 100 рублей.

Банкноты, состояние которых невозможно однозначно определить с помощью автоматической проверки, отправляют на дополнительный контроль.

«После подтверждения их категории они уничтожаются отдельно на стационарной установке», — пояснили агентству в ЦБ.

«Годные банкноты вновь направляются в оборот, а ветхие изымаются и уничтожаются. Взамен Банк России выпускает в обращение новые банкноты, поддерживая необходимый объем и качество наличных денег», — уточнили в ЦБ.