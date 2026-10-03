Тройная плата за холодную воду ждет тех, кто не установил счетчик

Россияне, которые не установили счетчик холодной воды при наличии технической возможности, с 1 января 2026 года будут платить в три раза больше. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

«Собственники, у которых есть техническая возможность установить прибор учета, но они этого не сделали, платят в три раза больше норматива», — сказал Свищев. Его слова передает ТАСС. Он напомнил, что с 1 января 2026 года плата за холодную воду без счетчика рассчитывается с повышающим коэффициентом три. Свищев также уточнил, что для горячей воды и электроэнергии коэффициент остался прежним.

По словам Свищева, установка счетчика позволяет платить за фактически потребленную воду. Если же начисления продолжают рассчитывать по нормативу, сначала стоит проверить срок поверки прибора: для счетчиков горячей воды он составляет четыре года, для холодной — шесть лет. Узнать дату можно в паспорте счетчика или квитанции.

Если срок поверки истек, первые три месяца плату рассчитывают по среднемесячному потреблению, после чего переходят на норматив. После проведения поверки показания счетчика снова учитываются при начислении платы. При этом повышающий коэффициент не применяется, если установить прибор технически невозможно. Это необходимо подтвердить актом обследования, который составляется с участием управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.