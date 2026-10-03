Тройная плата за холодную воду ждет тех, кто не установил счетчик

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани открылся новый универсальный спортивный зал
В Сызрани открылся новый универсальный спортивный зал
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
в Самаре аптечная корзина подорожала до 6801 рубля
В Самаре аптечная корзина подорожала до 6801 рубля
Жители Самары чаще других россиян тратят деньги на образование и спорт
Жители Самары чаще других россиян тратят деньги на образование и спорт
В Самаре временно изменится схема движения в районе Ново-Вокзальной и Московского шоссе
В Самаре временно изменится схема движения в районе Ново-Вокзальной и Московского шоссе
Полуфиналы Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи пройдут 2 и 7 октября
Полуфиналы Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи пройдут 2 и 7 октября
У каждого второго на работе есть дресс-код: как россияне одеваются в офис
У каждого второго на работе есть дресс-код: как россияне одеваются в офис
Скончался Анатолий Кашпировский
Скончался Анатолий Кашпировский
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.48
0.23
EUR 94.32
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные

Тройная плата за холодную воду ждет тех, кто не установил счетчик

192
Тройная плата за холодную воду ждет тех, кто не установил счетчик

Россияне, которые не установили счетчик холодной воды при наличии технической возможности, с 1 января 2026 года будут платить в три раза больше. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев. 

«Собственники, у которых есть техническая возможность установить прибор учета, но они этого не сделали, платят в три раза больше норматива», — сказал Свищев. Его слова передает ТАСС. Он напомнил, что с 1 января 2026 года плата за холодную воду без счетчика рассчитывается с повышающим коэффициентом три. Свищев также уточнил, что для горячей воды и электроэнергии коэффициент остался прежним. 

По словам Свищева, установка счетчика позволяет платить за фактически потребленную воду. Если же начисления продолжают рассчитывать по нормативу, сначала стоит проверить срок поверки прибора: для счетчиков горячей воды он составляет четыре года, для холодной — шесть лет. Узнать дату можно в паспорте счетчика или квитанции. 

Если срок поверки истек, первые три месяца плату рассчитывают по среднемесячному потреблению, после чего переходят на норматив. После проведения поверки показания счетчика снова учитываются при начислении платы. При этом повышающий коэффициент не применяется, если установить прибор технически невозможно. Это необходимо подтвердить актом обследования, который составляется с участием управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
98
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
2 октября 2026  13:03
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
543
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
717
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1067
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
1013
Весь список