В Челно-Вершинском районе в ДТП пострадали двое

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 3 октября 2026 года в 00:15 на 21-м километре автодороги «Челно-Вершины — Шлангка — Нурлат» водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo 7 Pro Max, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. На месте происшествия получили телесные повреждения два пассажира автомобиля 2005 и 2006 годов рождения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.