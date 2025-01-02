Главный гериатр минздрава СО: как людям старшего возраста поддерживать здоровье в новогодние праздники

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Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Мария Дмитриева:



«Здоровое старение — это когда человек остается полноценной частью общества: следит за своим здоровьем, ведёт здоровый образ жизни, сохраняет общение и понимает, что нужен другим людям. При этом он поддерживает хорошую физическую форму и когнитивный потенциал.



Несколько рекомендаций, которые помогут поддерживать здоровье и благополучие людей "серебряного" возраста в праздничные дни:



Выполняйте рекомендации по «активному долголетию». Многочисленные исследования показывают, что 90 - летний рубеж перешагивают чаще всего люди, которые придерживались здорового образа жизни и даже в "серебряном" возрасте сохраняли активность.



Соблюдайте принципы лечебно-профилактического и диетического питания, которые разработаны врачами – гериатрами. Новогоднее питание пожилых людей должно содержать много белка и продуктов с большим содержанием клетчатки. Она стимулирует работу кишечника, снижает риск возникновения диабета и помогает контролировать вес. Кроме того, необходимо есть больше овощей и фруктов, в которых много витаминов, антиоксидантов и минералов.



Обеспечьте себе физическую активность и ежедневные прогулки на свежем воздухе. Во время движения организм избавляется от белкового фрагмента амилоида, который накапливается в мозге и вызывает болезнь Альцгеймера. Статистика показывает, что у активных людей риск снижения мозговых функций на 35% ниже, чем у тех, кто ведет сидячий образ жизни.



Обеспечьте себе полноценный сон: 7-8 часов ночью, от 45 мин до 1 часа днем. Новогодние праздники - не повод нарушать циркадианный сон, который снижает риски возникновения заболеваний сердца и сосудов, улучшает память и внимание, успокаивает, заряжает энергией и улучшает когнитивные функции.



Проходите когнитивные тренинги и читайте художественную литературу. Самый главный орган – это головной мозг. Необходимо постоянно изучать что-то новое, чтобы в процессе участвовали разные доли мозга и создавались новые нейронные цепочки, в результате чего риск деменции снижался.



Создайте комфортную обстановку дома. Новогодние праздники в кругу родных и близких – это всегда положительные эмоции и поддержка семьи, что очень хорошо влияет на эмоциональное состояние пожилых людей.



Ограничьте употребление алкоголя.



Посетите Самарские достопримечательности.

Новогодние праздники – отличное время для укрепления семейных связей и заботы о близких. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете обеспечить себе комфорт и поддержку здоровья в этот особенный период."

Фото: минздрав СО