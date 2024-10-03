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Глава Минздрава Мурашко: телемедицина сегодня переходит на новый уровень

3 октября 2024 12:12
107
Глава Минздрава Мурашко: телемедицина сегодня переходит на новый уровень

Телемедицина в России переходит на новый уровень. Детали сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня телемедицина переходит на новый уровень – в частности, активно используются консультации "врач – врач". Причем это сегодня активно пошло и в плановую помощь, – рассказал министр. – У нас с федеральными центрами консультируются регионы, средняя цифра в день – где-то 1300 консультаций, это огромная цифра".

В ходе интервью министр также отметил, что среди пациентов, которые пользуются этими услугами, есть дети, попавшие в дорожно-транспортные происшествия, и пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии. Они незамедлительно получают консультации на месте, после чего принимается решение о лечении, пишет Смотрим.

"Это десятки тысяч жизней, которые спасены именно с использованием телемедицины", – подчеркнул Мурашко.

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