Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 26 января выявлено 200 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 62 в г. Самара

- 74 в г. Тольятти

- 13 в Волжском районе

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Безенчукском районе

- 6 в г. Сызрань

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в г. Кинель

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Жигулевск

Госпитализировано 35 человек.

Фото: ru.freepik.com