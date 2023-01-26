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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

26 января 2023 20:59
162
В Самаре за сутки заболели 62 человека.

В Самарской области 26 января выявлено 200 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 62 в г. Самара
- 74 в г. Тольятти
- 13 в Волжском районе
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Безенчукском районе
- 6 в г. Сызрань
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в г. Кинель
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Жигулевск

Госпитализировано 35 человек.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

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