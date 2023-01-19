Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 19 января выявлено 185 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 60 человек в Самаре;
- 67 в Тольятти;
- 15 в Новокуйбышевске;
- 9 в Сызрани;
- 5 в Шенталинском районе;
- 5 в Безенчукском районе;
- 4 в Жигулевске;
- 3 в Богатовском районе;
- 3 в г. Чапаевск;
- 2 в Исаклинском районе;
- 2 в Волжском районе;
- 1 в Ставропольском районе;
- 1 в Похвистневском районе;
- 1 в Камышлинском районе;
- 1 в Нефтегорском районе;
- 1 в Сергиевском районе;
- 1 в Пестравском районе;
- 1 в Сызранском районе;
- 1 в Елховском районе;
- 1 в Борском районе;
- 1 в Отрадном.
Госпитализированы 22 человека.
Фото: ru.freepik.com