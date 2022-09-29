Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 29 сентября COVID-19 заболели 1 985 человек:

- 663 в г. Самара

- 685 в г. Тольятти

- 109 в г. Сызрань

- 58 в г. Новокуйбышевск

- 45 в г. Кинель

- 38 в г. Похвистнево

- 34 в Кинель-Черкасском районе

- 30 в Волжском районе

- 28 в Сергиевском районе

- 26 в г. Отрадный

- 24 в Безенчукском районе

- 24 в Челно-Вершинском районе

- 22 в Похвистневском районе

- 18 в Борском районе

- 18 в Кинельском районе

- 17 в г. Жигулевск

- 16 в Хворостянском районе

- 15 в Красноармейском районе

- 13 в Шигонском районе

- 12 в г. Октябрьск

- 11 в Сызранском районе

- 10 в Елховском районе

- 9 в Исаклинском районе

- 9 в Большеглушицком районе

- 8 в Клявлинском районе

- 7 в Камышлинском районе

- 6 в Большечерниговском районе

- 6 в Пестравском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в Приволжском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Шенталинском районе

Госпитализированы 94 человека.

Фото: ru.freepik.com