Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 29 сентября COVID-19 заболели 1 985 человек:
- 663 в г. Самара
- 685 в г. Тольятти
- 109 в г. Сызрань
- 58 в г. Новокуйбышевск
- 45 в г. Кинель
- 38 в г. Похвистнево
- 34 в Кинель-Черкасском районе
- 30 в Волжском районе
- 28 в Сергиевском районе
- 26 в г. Отрадный
- 24 в Безенчукском районе
- 24 в Челно-Вершинском районе
- 22 в Похвистневском районе
- 18 в Борском районе
- 18 в Кинельском районе
- 17 в г. Жигулевск
- 16 в Хворостянском районе
- 15 в Красноармейском районе
- 13 в Шигонском районе
- 12 в г. Октябрьск
- 11 в Сызранском районе
- 10 в Елховском районе
- 9 в Исаклинском районе
- 9 в Большеглушицком районе
- 8 в Клявлинском районе
- 7 в Камышлинском районе
- 6 в Большечерниговском районе
- 6 в Пестравском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в Приволжском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Шенталинском районе
Госпитализированы 94 человека.
Фото: ru.freepik.com