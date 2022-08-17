Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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17 августа в Самарской области выявлен 541 новый случай коронавирусной инфекции:

- 225 в г. Самара

- 81 в г. Тольятти

- 43 в г. Отрадный

- 39 в г. Кинель

- 17 в г. Сызрань

- 16 в Волжском районе

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в г.Новокуйбышевск

- 11 в Большечерниговском районе

- 11 в Большеглушицком районе

- 11 в Пестравском районе

- 8 в Сергиевском районе

- 8 в г. Чапаевск

- 7 в Борском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 6 в Красноармейском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Кинельском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Богатовском районе

- 1 в Кошкинском районе

57 человек были госпитализированы.