Я нашел ошибку
Главные новости:
Главным соревнованием Первой блинной олимпиады стало метание "блинчиков" - запуск камней по морской поверхности на наибольшее количество касаний.
Первая блинная олимпиада состоялась в Сочи в честь празднования Масленицы
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против брянского "Динамо".
"Крылья Советов" на стадионе "Металлург" обыграли "Иртыш" - 3:1
Он уже прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения.
Космонавт Корсаков является одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon
Откроет фестиваль выступление студентов Самарского государственного экономического университета.
15 марта состоится первый концерт фестиваля студенческого творчества «Веснушка – 2021»
Сквер на улице Авроры менее чем за полгода стал любимым местом для прогулок и проведения мероприятий.
В сквере на улице Авроры прошла Масленица
На месте ДТП работают сотрудники полиции.
В Самаре на улице Дальневосточной перевернулся автомобиль Нива Шевроле. Водитель погиб 
Президент отметил, что глубокого уважения заслуживает востребованная благотворительная и общественная деятельность Наины Иосифовны.
Владимир Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9052.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.51
0.01
EUR 87.8
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 марта 2021 14:29
153
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9052.

14 марта в регионе подтверждено 240 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 101 в г. Самара
- 32 в г. Тольятти
- 30 в г. Отрадный
- 12 в г. Сызрань
- 7 в Волжском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Богатовском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Борском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Пестравском районе
212 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 52202 случая коронавируса.

Скончались 985 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 74 года, женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30,85, по стране - 63,08.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,09.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9052, нарастающим итогом 2027473.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9052.
14 марта 2021  14:29
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
153
В Самарской области за сутки на 14 марта выявлены 240 заболевших коронавирусом
14 марта 2021  13:51
В Самарской области за сутки на 14 марта выявлены 240 заболевших коронавирусом
187
Всего в регионе - 246 заболевших.
13 марта 2021  14:49
100 случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Самаре 
626
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7708.
12 марта 2021  14:57
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
676
Более 77,8 млн рублей поступит на единовременные выплаты работникам медучреждений Самарской области
12 марта 2021  14:00
Более 77,8 млн рублей поступит на единовременные выплаты работникам медучреждений Самарской области
652
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
12 марта 2021  12:53
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
553
Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет в Прибрежном
12 марта 2021  11:10
Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет в Прибрежном
344
До 35000 звонков в месяц – такова мощность нового подразделения.
11 марта 2021  20:04
Единый call-центр начал работу в областном кардиодиспансере 
691
В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
11 марта 2021  17:51
Александр Фетисов и Армен Бенян прошли вакцинацию от COVID–19   
709
Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 2,08.
11 марта 2021  14:56
В Самаре подтверждено 70 случаев новой коронавирусной инфекции
746
Весь список
Современная медицина
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4406
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11844
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
13593
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
919
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15104
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16430
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
13 марта 2021  20:08
Как Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
Культура
1551
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
12 марта 2021  13:37
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
Происшествия
606
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь распространился на несколько этажей
12 марта 2021  13:11
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь на нескольких этажах
Происшествия
590
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
12 марта 2021  12:53
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
552
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
12 марта 2021  12:42
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
Происшествия
610
Весь список