Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 марта в регионе подтверждено 240 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 101 в г. Самара
- 32 в г. Тольятти
- 30 в г. Отрадный
- 12 в г. Сызрань
- 7 в Волжском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Богатовском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Борском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Пестравском районе
212 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 52202 случая коронавируса.
Скончались 985 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 74 года, женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30,85, по стране - 63,08.
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,09.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9052, нарастающим итогом 2027473.
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