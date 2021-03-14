Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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14 марта в регионе подтверждено 240 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 101 в г. Самара

- 32 в г. Тольятти

- 30 в г. Отрадный

- 12 в г. Сызрань

- 7 в Волжском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Богатовском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Борском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Пестравском районе

212 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических

проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 52202 случая коронавируса.



Скончались 985 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 74 года, женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30,85, по стране - 63,08.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,09.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9052, нарастающим итогом 2027473.