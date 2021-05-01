Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

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1 мая в регионе подтверждено 160 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 74 в г. Самара

- 22 в г. Тольятти

- 14 в г. Сызрань

- 11 в Волжском районе

- 6 в Красноярском районе

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Нефтегорском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Сызранском районе

145 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61673 случая коронавируса.



Скончались 1512 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 64 лет, мужчины 66, 74, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями

эндокринной системы;

женщины 54, 68, 71, 81, 85, 90 лет, мужчины 63, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 60 лет;

женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

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Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 47,35, по стране - 75,69.

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Коэффициент летальности в области - 2,45, в стране - 2,29.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6904, нарастающим итогом 2377592.