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Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

1 мая 2021 20:09
78
В Самаре заболели 74 человека.

1 мая в регионе подтверждено 160 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 74 в г. Самара
- 22 в г. Тольятти
- 14 в г. Сызрань
- 11 в Волжском районе
- 6 в Красноярском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Нефтегорском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Сызранском районе

145 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61673 случая коронавируса.

Скончались 1512 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 64 лет, мужчины 66, 74, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями
эндокринной системы;
женщины 54, 68, 71, 81, 85, 90 лет, мужчины 63, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 60 лет;
женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
​​​

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 47,35, по стране - 75,69.
​​

Коэффициент летальности в области - 2,45, в стране - 2,29.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6904, нарастающим итогом 2377592.

Теги: коронавирус новые случаи

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