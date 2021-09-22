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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 сентября 2021 14:25
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В Самаре за прошедшие сутки заболели 233 человека.

22 сентября в регионе подтвержден 531 случай новой коронавирусной инфекции:

- 233 в г. Самара
- 93 в г. Тольятти
- 27 в г. Новокуйбышевск
- 18 в г. Кинель
- 11 в г. Отрадный
- 11 в Сергиевском районе
- 10 в г. Сызрань
- 9 в Нефтегорском районе
- 8 в Волжском районе
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Красноармейском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в Богатовском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Кинельском районе
- 4 в г.о. Жигулевск
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Борском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Челновершинском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе

Скончались 3 712 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчина 59 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
мужчина 61 года;
женщина 67 лет;
мужчины 82, 82 лет, женщины 34, 50, 74, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 63, 81, 83, 83 лет, мужчины 63, 70, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем;
мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 36 лет, страдавший заболеванием пищеварительной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 116,25, по стране - 137,41.

Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,74.

 

Фото из открытых источников
 

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