Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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22 сентября в регионе подтвержден 531 случай новой коронавирусной инфекции:



- 233 в г. Самара

- 93 в г. Тольятти

- 27 в г. Новокуйбышевск

- 18 в г. Кинель

- 11 в г. Отрадный

- 11 в Сергиевском районе

- 10 в г. Сызрань

- 9 в Нефтегорском районе

- 8 в Волжском районе

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Красноармейском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 6 в Богатовском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в Кинельском районе

- 4 в г.о. Жигулевск

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Борском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Челновершинском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

Скончались 3 712 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчина 59 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

мужчина 61 года;

женщина 67 лет;

мужчины 82, 82 лет, женщины 34, 50, 74, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 63, 81, 83, 83 лет, мужчины 63, 70, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем;

мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 36 лет, страдавший заболеванием пищеварительной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 116,25, по стране - 137,41.

Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,74.

Фото из открытых источников

