Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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6 сентября в регионе подтвержден 461 случай новой коронавирусной инфекции:

- 200 в г. Самаре

- 72 в г. Тольятти

- 26 в г.Новокуйбышевск

- 21 в г. Кинель

- 21 в г. Сызрань

- 8 в г. Октябрьск

- 8 в г. Отрадный

- 8 в г. Чапаевск

- 7 в Приволжском районе

- 6 в Б-Черниговском районе

- 6 в Волжском районе

- 6 в К-Черкасском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Кинельском районе

- 3 в Б-Глушицком районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в г.о. Жигулевск

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шенталинском районе



437 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 92907 случаев коронавируса.



Скончались 3360 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 70, 78 лет, женщины 57, 61, 63, 66, 68, 69, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 65, 79, 80 лет, женщины 48, 68, 70, 78, 81,82, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 57 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

женщина 62 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

мужчина 38 лет, страдавший заболеванием печени;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 105,23, по стране - 128,76.

Коэффициент летальности в области - 3,62, в стране - 2,67.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8157, нарастающим итогом 3388281.