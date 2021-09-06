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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

6 сентября 2021 14:54
179
200 человек заболели в Самаре.

6 сентября в регионе подтвержден 461 случай новой коронавирусной инфекции:

- 200 в г. Самаре
- 72 в г. Тольятти
- 26 в г.Новокуйбышевск
- 21 в г. Кинель
- 21 в г. Сызрань
- 8 в г. Октябрьск
- 8 в г. Отрадный
- 8 в г. Чапаевск
- 7 в Приволжском районе
- 6 в Б-Черниговском районе
- 6 в Волжском районе
- 6 в К-Черкасском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Кинельском районе
- 3 в Б-Глушицком районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в г.о. Жигулевск
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шенталинском районе

437 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 92907 случаев коронавируса.

Скончались 3360 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 70, 78 лет, женщины 57, 61, 63, 66, 68, 69, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 65, 79, 80 лет, женщины 48, 68, 70, 78, 81,82, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 57 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
женщина 62 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
мужчина 38 лет, страдавший заболеванием печени;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 105,23, по стране - 128,76.
Коэффициент летальности в области - 3,62, в стране - 2,67.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8157, нарастающим итогом 3388281.

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