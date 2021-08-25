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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

25 августа 2021 14:47
146
За пошедшие сутки скончался 21 человек.

25 августа в регионе подтверждено 430 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 182 в г. Самара
- 96 в г. Тольятти
- 29 в г. Новокуйбышевск
- 22 в Сергиевском районе
- 19 в г. Чапаевск
- 16 в г. Кинель
- 12 в г. Сызрань
- 7 в Кошкинском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Елховском районе
- 5 в Алексеевском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в г. Октябрьск
418 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 87586 случаев коронавируса.

Скончались 3090 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 65 лет, мужчины 67, 76, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 64, 79, 85 лет,
женщины 50, 59, 83, 85 лет;
мужчины 59, 73, 79 лет, женщины 77, 89, 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
мужчина 42 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания и печени;
трое мужчин 66 лет, мужчина 56 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 96,77, по стране - 122,21.
Коэффициент летальности в области - 3,53, в стране - 2,62.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7581, нарастающим итогом 3279789.

Теги: коронавирус новые случаи

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