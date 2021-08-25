Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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25 августа в регионе подтверждено 430 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 182 в г. Самара

- 96 в г. Тольятти

- 29 в г. Новокуйбышевск

- 22 в Сергиевском районе

- 19 в г. Чапаевск

- 16 в г. Кинель

- 12 в г. Сызрань

- 7 в Кошкинском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Елховском районе

- 5 в Алексеевском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Кинельском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в г. Октябрьск

418 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 87586 случаев коронавируса.

Скончались 3090 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 65 лет, мужчины 67, 76, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 64, 79, 85 лет,

женщины 50, 59, 83, 85 лет;

мужчины 59, 73, 79 лет, женщины 77, 89, 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

мужчина 42 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания и печени;

трое мужчин 66 лет, мужчина 56 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 96,77, по стране - 122,21.

Коэффициент летальности в области - 3,53, в стране - 2,62.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7581, нарастающим итогом 3279789.