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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 августа 2021 14:22
226
В Самаре выявлен 181 заболевший.

22 августа в регионе подтверждено 440 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 181 в г. Самара
- 48 в г. Тольятти
- 20 в г. Кинель
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 16 в г. Сызрань
- 15 в Волжском районе
- 12 в Ставропольском районе
- 11 в г. Чапаевск
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в г. Отрадный
- 9 в Камышлинском районе
- 9 в Кинельском районе
- 9 в Красноярском районе
- 7 в г. Похвистнево
- 7 в Большечерниговском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Елховском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
422 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 86285 случаев коронавируса.

Скончались 3024 человека (нарастающим итогом),
женщины 51, 54, 60, 61, 65, 67, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 85, 90 лет, мужчины 64, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 72 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 60, 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
женщина 71 года;
мужчина 68 лет;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 94,71, по стране - 120,58.
​​Коэффициент летальности в области - 3,5, в стране - 2,61.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8882, нарастающим итогом 3256725.

Теги: коронавирус новые случаи

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