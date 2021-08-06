Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

6 августа в регионе подтверждено 466 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 184 в г. Самара
- 65 в г. Тольятти
- 19 в г. Кинель
- 18 в Волжском районе
- 16 в Красноярском районе
- 16 в Кинель-Черкасском районе
- 16 в г. Новокуйбышевск
- 13 в г. Чапаевск
- 13 в г. Сызрань
- 10 в Ставропольском районе
- 9 в Приволжском районе
- 9 в Сергиевском районе
- 9 в г. Отрадный
- 8 в Богатовском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Кинельском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Елховском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Борском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Алексеевском районе
435 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 79094 случаев коронавируса.
Скончались 2734 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 67, 69, 72, 74, 81, 87 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 64, 65, 67, 69 лет, женщины 59, 68, 78, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 56 лет, страдавший заболеванием почек;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
женщина 77 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями пищеварительной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 85,62, по стране - 111,85.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,55.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9967, нарастающим итогом 3114512.