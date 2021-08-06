Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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6 августа в регионе подтверждено 466 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 184 в г. Самара

- 65 в г. Тольятти

- 19 в г. Кинель

- 18 в Волжском районе

- 16 в Красноярском районе

- 16 в Кинель-Черкасском районе

- 16 в г. Новокуйбышевск

- 13 в г. Чапаевск

- 13 в г. Сызрань

- 10 в Ставропольском районе

- 9 в Приволжском районе

- 9 в Сергиевском районе

- 9 в г. Отрадный

- 8 в Богатовском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в Кинельском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Елховском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Борском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Алексеевском районе

435 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 79094 случаев коронавируса.

Скончались 2734 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 67, 69, 72, 74, 81, 87 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 64, 65, 67, 69 лет, женщины 59, 68, 78, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 56 лет, страдавший заболеванием почек;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

женщина 77 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями пищеварительной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 85,62, по стране - 111,85.

Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,55.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9967, нарастающим итогом 3114512.