Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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13 июля в регионе подтверждено 219 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 77 в г. Самара

- 40 в г. Тольятти

- 19 в г. Новокуйбышевск

- 13 в г. Сызрань

- 12 в Пестравском районе

- 10 в г. Отрадный

- 5 в Волжском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в г. Чапаевск

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

202 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 70481 случай коронавируса.



Скончались 2419 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 86 лет, мужчина 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщина 68 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщина 78 лет; мужчины 65, 58 лет;

мужчина 67 лет, женщины 68, 71 года, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 75,76, по стране - 98,97.

Коэффициент летальности в области - 3,43, в стране - 2,48.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7621, нарастающим итогом 2899424.