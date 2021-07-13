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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

13 июля 2021 15:47
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В Самаре 77 заболевших.

13 июля в регионе подтверждено 219 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 77 в г. Самара
- 40 в г. Тольятти
- 19 в г. Новокуйбышевск
- 13 в г. Сызрань
- 12 в Пестравском районе
- 10 в г. Отрадный
- 5 в Волжском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в г. Чапаевск
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе

202 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 70481 случай коронавируса.

Скончались 2419 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 86 лет, мужчина 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщина 68 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщина 78 лет; мужчины 65, 58 лет;
мужчина 67 лет, женщины 68, 71 года, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 75,76, по стране - 98,97.

Коэффициент летальности в области - 3,43, в стране - 2,48.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7621, нарастающим итогом 2899424.

Теги: коронавирус новые случаи

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