Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

5 июля в регионе подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 84 в г. Самара
- 27 в г. Тольятти
- 22 в г. Новокуйбышевск
- 15 в г. Сызрань
- 14 в Красноярском районе
- 12 в Волжском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Приволжском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Сызранском районе
190 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 68 562 случая коронавируса.
Скончались 2 336 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 48, 73, 85, 87, 96 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек;
мужчины 65, 76, 83, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания;
мужчина 76 лет, страдавший заболеванием органов дыхания и онкологическим заболеванием
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 73,16, по стране - 94,92.
Коэффициент летальности в области - 3,41, в стране - 2,46.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7816, нарастающим итогом 2850798