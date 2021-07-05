Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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5 июля в регионе подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 84 в г. Самара

- 27 в г. Тольятти

- 22 в г. Новокуйбышевск

- 15 в г. Сызрань

- 14 в Красноярском районе

- 12 в Волжском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Приволжском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Сызранском районе

190 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 68 562 случая коронавируса.



Скончались 2 336 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 48, 73, 85, 87, 96 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек;

мужчины 65, 76, 83, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания;

мужчина 76 лет, страдавший заболеванием органов дыхания и онкологическим заболеванием

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 73,16, по стране - 94,92.

Коэффициент летальности в области - 3,41, в стране - 2,46.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7816, нарастающим итогом 2850798