Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

30 мая в регионе подтверждено 86 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 58 в г. Самара
- 12 в г. Тольятти
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Красноармейском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск
- 1 в г. Сызрань
- 1 в Шигонском районе
78 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64703 случая коронавируса.
Скончались 1932 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 55 лет;
мужчины 40, 70, 73 лет, женщины 44, 63, 77, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 56, 74, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 79, 80 лет, мужчина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 60,51, по стране - 82,99.
Коэффициент летальности в области - 2,98, в стране - 2,39.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7711, нарастающим итогом 2577478.