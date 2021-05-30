Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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30 мая в регионе подтверждено 86 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 58 в г. Самара

- 12 в г. Тольятти

- 4 в г. Отрадный

- 3 в Красноармейском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

- 1 в г. Сызрань

- 1 в Шигонском районе

78 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64703 случая коронавируса.



Скончались 1932 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 55 лет;

мужчины 40, 70, 73 лет, женщины 44, 63, 77, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 56, 74, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 79, 80 лет, мужчина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 60,51, по стране - 82,99.

Коэффициент летальности в области - 2,98, в стране - 2,39.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7711, нарастающим итогом 2577478.