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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

24 апреля 2021 15:01
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В Самаре заболели 73 человека.

24 апреля в регионе подтверждено 189 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 73 в г. Самара
- 32 в г. Тольятти
- 11 в г. Отрадный
- 9 в г. Чапаевск
- 8 в Ставропольском районе
- 8 в г. Сызрань
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Нефтегорском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в г. Кинель
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Алексеевском районе

176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60433 случая коронавируса.

Скончались 1428 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 41 года, страдавшая заболеванием печени;
женщины 46, 61, 67, 68, 69, 78 лет, мужчины 82, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 66, 82 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 44,72, по стране - 73,9.

Коэффициент летальности в области - 2,36, в стране - 2,27.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6715, нарастающим итогом 2331807.

Теги: коронавирус новые случаи

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