Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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24 апреля в регионе подтверждено 189 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 73 в г. Самара

- 32 в г. Тольятти

- 11 в г. Отрадный

- 9 в г. Чапаевск

- 8 в Ставропольском районе

- 8 в г. Сызрань

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Нефтегорском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в г. Кинель

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Алексеевском районе

176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60433 случая коронавируса.



Скончались 1428 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 41 года, страдавшая заболеванием печени;

женщины 46, 61, 67, 68, 69, 78 лет, мужчины 82, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 66, 82 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 44,72, по стране - 73,9.

Коэффициент летальности в области - 2,36, в стране - 2,27.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6715, нарастающим итогом 2331807.