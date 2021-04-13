Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

13 апреля в регионе подтверждены 194 случая новой коронавирусной инфекции:
- 64 в г. Самара
- 42 в г. Тольятти
- 18 в г. Сызрань
- 11 в г. Отрадный
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Чапаевск
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Сызранском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Пестравском районе
168 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 58318 случаев коронавируса.
Скончались 1265 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 74 лет, женщины 64, 71, 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщины 49, 77, 77 лет, мужчины 36, 72, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 39,62, по стране - 70,96.
Коэффициент летальности в области - 2,17, в стране - 2,22.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6365, нарастающим итогом 2256887.