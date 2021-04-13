Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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13 апреля в регионе подтверждены 194 случая новой коронавирусной инфекции:

- 64 в г. Самара

- 42 в г. Тольятти

- 18 в г. Сызрань

- 11 в г. Отрадный

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Чапаевск

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Сызранском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Пестравском районе

168 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 58318 случаев коронавируса.



Скончались 1265 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 74 лет, женщины 64, 71, 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщины 49, 77, 77 лет, мужчины 36, 72, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

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Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 39,62, по стране - 70,96.

Коэффициент летальности в области - 2,17, в стране - 2,22.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6365, нарастающим итогом 2256887.